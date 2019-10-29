«دافزا» تعزز التعاون مع «صندوق الفرج» في دعم المبادرات الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، مذكرة تفاهم مع صندوق الفرج، لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم وتنظيم مبادرات إنسانية ومجتمعية وخيرية.

وجرى توقيع المذكرة من قبل آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وصقر ناصر النعيمي المدير التنفيذي لصندوق الفرج، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على فتح قنوات اتصال متعددة، لتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في مجال المبادرات التطوعية والمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، إضافة إلى التعاون، ودعم وتشجيع مبادرات جمع التبرعات على المستوى الوطني، وإدارة الاستشارات والزيارات المنتظمة التي يعقدها الطرفان.