وفد من مدينة جوانزو الصينية يطلع على أحدث تقنيات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، في مقر القيادة العامة، وفداً من مدينة جوانزو الصينية، برئاسة يانغ جينانغوا نائب عمدة جوانزو، والمدير العام لمكتب الأمن العام في بلدية جوانزو، الذي حضر للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية من الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، التي تقدمها شرطة دبي من أجل إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب الاطلاع على الخدمات، التي يقدمها مركز الشرطة الذكي«SPS»، وذلك بحضور العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية وعدد من الضباط.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء بخيت بالوفد الضيف، ناقلاً لهم تحيات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ثم قدم لهم شرحاً حول قطاعات شرطة دبي السبعة، وما تتضمنه من إدارات عامة ومراكز شرطة، والمهام المنوطة بها في خدمة المجتمع والعمل على إسعاده وتعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، تقدم يانغ جينانغوا نائب عمدة مدينة جوانزو، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن مدينة جوانزو ودبي ترتبطان باتفاقية تعاون منذ العام 2012 وتتبادلان الخبرات والتجارب بينهما في مختلف المجالات.

وأشاد يانغ جينانغوا بالإنجازات المتنوعة للقيادة العامة لشرطة دبي في مختلف ميادين مكافحة الجريمة عبر استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مبدياً في الوقت ذاته إعجابه الشديد بمركز الشرطة الذكي «SPS»، والتقنيات الذكية والحديثة والخدمات التي يقدمها للجمهور دون أي تدخل بشري.

وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء بخيت الدروع والهدايا التذكارية مع نائب عمدة مدينة جوانزو، والتقطوا الصور التذكارية.