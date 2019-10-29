48 شركة تقدم أسعاراً تنافسية للمواطنين في بناء مساكنهم

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن الدورة الثالثة لمعرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، ستنطلق في 6 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 58 شركة متخصصة في مواد البناء والتصميم الداخلي، والاستشارات الهندسية، والمقاولات وإدارة المشاريع، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية بالإسكان والبنوك وشركات خدمات التمويل، لافتاً إلى أن هناك زيادة بلغت 12 % عن مشاركات الدورة الفائتة. حيث تقدم أسعاراً تنافسية للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم.

ورش عمل

وأضاف قرقاش خلال مؤتمر صحفي أن المعرض سيشهد للمرة الأولى تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل التي سيقدمها كبار المستشارين، فضلاً عن تنظيم ندوات حوارية تناقش احتياجات ومتطلبات أصحاب المشاريع العقارية والمقاولين والاستشاريين، والمواطنين، فيما سيشارك فيه نخبة من أهم شركات المقاولات والإنشاء والديكور والكهربائيات والإضاءة والحدائق وأحواض السباحة والاستشارات الهندسية، والتي تعرض أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة.

حجز

وذكر أن نسبة حجز الشركات العارضة 100 %، فيما يعكس ذلك المكانة المهمة التي وصل إليها «ديكوبيلد»، بالرغم من حداثة عهده، وأن المعرض يوفر فرصة مهمة للمواطنين، الذين هم بصدد بناء منزلهم، حيث يوفر المعرض فرصة تنافسية كبيرة، بما يقدمه من أسعار مخفضة، تطرحها الشركات المشاركة في المعرض، فضلاً عن توفير آخر التقنيات، وما وصل إليه القطاع العقاري، حيث يستطيع المواطن الاطلاع على هذه الفرص، والمقارنة في ما بينها، لاختيار الأفضل منها، ولفت كذلك إلى أن المعرض يوفر ضمن فعالياته، التواصل مع ممثلي البنوك وشركات التمويل، الذين يقدمون عروضاً، هي الأفضل، مقارنة بغيرها.

أسعار تنافسية

وأفاد بأن المعرض يوفر فرصة مهمة للاطلاع على التقنيات الحديثة، في ما يتعلق بالمساكن الذكية، والتي تطبق معايير الاستدامة، حيث يتم عرض هذه المنتجات بأسعار تنافسية، تشجع على تنفيذ المواطنين منازلهم ضمن هذه المعايير، والتي تشجع عليها الدولة بشكل مستمر، وأن هناك إقبالاً متزايداً من المواطنين للبناء وفق هذه المواصفات، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتطوير منظومة الإسكان.

وذكر أن كافة مشروعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تطبق معايير الاستدامة، ومن بينها ألواح الطاقة الشمسية، والخلطات الأسمنتية الخضراء، وغيرها من التقنيات الذكية، التي توفر كافة عوامل الأمان للقاطنين في هذه المساكن.

شراكة مستمرة

من جانبه، أعرب المهندس محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أهمية الشراكة المستمرة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي ينتج عنها مبادرات مجتمعية، تسهم في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة، بما يضمن جودة الحياة للمستفيدين من الدعم السكني، الذي تقدمه حكومة الإمارات، لافتاً إلى أن معرض «ديكوبيلد» يعد من المنصات السنوية التي تعنى باهتمامات الأسر المقبلة على البناء، وتضمن مراعاة متطلباتهم الخاصة بالمسكن.

وذكر المهندس محمد مشروم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية، أن رعاية الجمعية للمعرض للعام الثالث على التوالي، يأتي نتيجة للنجاحات غير المسبوقة التي حققها في دورتيه السابقتين، لافتاً إلى أن المعرض يستمد أهميته، لكونه منصة تستهدف استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها الدولة لقطاع البناء والتشييد، بهدف توفير خيارات متعددة أمام القطاع الخاص، فضلاً عن عرض الخبرات وأحدث التقنيات أمام المستفيدين.

وبين سالم مخلوف النقبي خبير الدراسات الإسكانية في دائرة الإسكان بالشارقة، أن مشاركة الدائرة، تندرج في إطار رؤيتها الرامية إلى ضمان «إسكان ريادي يوفر الاستقرار السكني للأسر المواطنة»، وتحقيق رسالتها المتمثلة بـ «تأمين الحياة الكريمة للأسرة المواطنة، عبر تقديم خدمات إسكانية مبتكرة، ذات جودة عالية، مؤكداً على أهمية دور "ديكوبيلد" في تعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والخاص، وبين الجهات الإسكانية على مستوى الدولة.

أرقى المواصفات

وتكمن أهمية معرض "ديكوبيلد"، في إتاحة الفرصة لزواره للتزود بكافة احتياجات المشاريع العقارية، وخاصة الذكية والخضراء منها، والاستفادة من العروض والأسعار التنافسية التي تسهم في تقليص نفقات مشاريعهم، وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة، إلى جانب استغلال الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها قطاع مواد البناء والتشييد في أسواق الإمارات، لتوفير مساحة تساعد المواطنين الساعين لبناء مساكن خاصة بهم، فضلاً عن الالتقاء مع شركات القطاع الخاص بالدولة، للتعرف إلى آخر وأحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والأثاث والمفروشات.

4 آلاف متر

سيقام المعرض على مساحة 4 آلاف متر مربع، في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي، فيما سيحظى برعاية برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وجمعية المهندسين، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وقناة سما دبي.

الذكاء الاصطناعي

أكد سامي قرقاش أن استخدامات الذكاء الاصطناعي طالت كافة الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي بدأت تطبيقها منذ 3 أشهر تقريباً، حيث أصبح التقديم يعتمد على التقنيات الإلكترونية، ما يسهل الوقت والمجهود.مشيراً إلى أن كافة مشروعات المؤسسة ، تطبق معايير الاستدامة، ومن بينها ألواح الطاقة الشمسية، والخلطات الأسمنتية الخضراء، وغيرها من التقنيات الذكية.