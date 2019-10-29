شرطة دبي تيسر شؤون رحالة إندونيسي وابنه في رحلتهما للعمرة

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد عبد الله بن خادم، مدير مركز شرطة بر دبي، مدير مجلس مراكز الشرطة في دبي، الرحالة الإندونيسي ليليك جوناوان وابنه أحمد، اللذين قدما إلى المركز لتقديم الشكر والعرفان على جهود شرطة دبي في مساعدتهما للوصول إلى القنصلية الإندونيسية، وتيسير شؤونهما أثناء مرورهما بدولة الإمارات وصولاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء مناسك العمرة.

وقال العميد عبد الله بن خادم: إن الرحالة الإندونيسي بدأ رحلته من وطنه الأم برفقة ابنه أحمد مستخدماً دراجة نارية في انتقالاته براً بين الدول للوصول أخيراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وأثناء مرورهما بالإمارات بعد أن قطعا مسافة تتجاوز الـ18 ألف كيلومتر، تطلب منهما الذهاب إلى القنصلية الإندونيسية في منطقة اختصاص بر دبي لإنهاء أوراق رسمية، ولعدم معرفة الأب بكيفية الوصول إلى القنصلية، تطوعت إحدى دوريات شرطة المركز بمرافقته وابنه وإيصالهما إلى القنصلية.

وأضاف العميد بن خادم، أن الرحالة الإندونيسي جاء إلى مركز شرطة بر دبي في اليوم الثاني لتقديم الشكر، نظير حرص العاملين في المركز واهتمامهم البالغ بتقديم المساعدة لهما، والتأكد من وصولهما إلى القنصلية بيسر وسهولة، مؤكداً أن هذا التصرف يعكس هوية شرطة دبي وتوجهها الاستراتيجي «إسعاد المجتمع» للجمهور الداخلي والخارجي.