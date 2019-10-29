400 ألف مستخدم لـ«دبي الآن» ومليون حملوا التطبيق

المصدر: دبي - نورا الأمير

أفادت «دبي الذكية» بأن عدد مستخدمي تطبيق «دبي الآن» تجاوز 400 ألف مستخدم، فيما وصل عدد من حملوا التطبيق سقف مليون، خلال العام وحتى مطلع أكتوبر الجاري.

ويصل عدد الخدمات المتوافرة التي تقدمها المنصة إلى 88 خدمة بعد إضافة 27 خدمة جديدة، شملت مجالات الإقامة والإسكان والتعليم والتنقل وتبرعات الوقف الخيري وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

وقالت هند النعيمي مدير إدارة خدمات «دبي الآن»: إن الخدمات التي تقدمها المنصة تأتي في إطار خطة متكاملة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي في دبي بمرونة وكفاءة عاليتين ما يسهل من سير المعاملات اليومية التي تهم كل أفراد المجتمع في الإمارة.

وذكرت أن وتيرة العمل مستمرة لتطوير التطبيق وجعله أكثر شمولية، ما يخدم خطة دبي الذكية في تحولها الرقمي وجعلها مدينة بلا أوراق، مشيرة إلى أن منصة «دبي الآن» فيها جملة من الخدمات التي يحتاجها الفرد كونها تغطي محاور أساسية كالإقامة والسفر ودفع الفواتير، والتنقل، والتعليم، والأمن والعدالة، والتبرعات، والإسكان، ودفع المخالفات وغيرها.

وذكرت على سبيل المثال لا الحصر أن المنصة تتيح لولي الأمر توقيع العقد المدرسي المبرم بينه وبين المدرسة وهيئة المعرفة في دبي للحصول على السجل الأكاديمي وتجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة، والبحث عن عقار للبيع أو استئجار منزل وتجديد عقد الإيجار أو فسخه إلكترونياً كما تمكن المستخدمين من دفع فواتير الكهرباء والمياه وفواتير «اتصالات» و«دو» وبطاقات «نول» و«سالك» وغيرها من المهام والخدمات.

لافتة إلى أن المنصة تعتمد على التغذية الراجعة من المستخدمين وتعمل على ربط الخدمات مع بعضها البعض فمثلاً الإقامة يتم الربط بينها وبين الصحة، والهيئة العامة للهوية ليدخل الفرد على تطبيق واحد ويتم إجراؤه من دون أن تكون المعاملة ناقصة أو مبتورة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتمثل في دراسة خيارات لإضافة المزيد من الخدمات، وسيتم إدراجها ضمن التطبيق بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وقالت النعيمي إن القطاع الخاص يظهر التزاماً وتعاوناً بما يخدم مصالح الجميع ويسهلها وهو عمل يبرز جهود إمارة دبي في قطاع التحول الرقمي.