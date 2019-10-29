دبي الذكية تعلن مخرجات ومشاريع أبطال السعادة

المصدر: دبي - البيان

ضمن نتائج البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان «تصميم المدن» والذي نظمته وأدارته دبي الذكية لأبطال السعادة خلال نوفمبر من العام الماضي في الدنمارك، وشارك فيه نحو 30 مشاركاً من أبطال السعادة، ممن مثلوا أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة دبي، أعلنت دبي الذكية عن مخرجات البرنامج والذي أسفر عن إنجاز أكثر من 20 مشروعاً فردياً على مستوى المؤسسات، بالإضافة إلى 3 مشاريع جماعية على مستوى الإمارة لتعزيز سعادة وجودة حياة الناس في دبي.

وتمكن أبطال السعادة عبر البرنامج التدريبي، من العمل على مشاريع وخدمات متميزة تواكب احتياجات سكان وزوار دبي، من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وتصميمها لتتناسب مع احتياجات الجميع، وتعزز ريادة دبي العالمية بمجال السعادة.

أجندة السعادة

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أهمية محور التعليم ضمن «أجندة السعادة» التي تعمل دبي الذكية على تطبيقها، لترسيخ سعادة الأفراد بالإمارة ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في جعل دبي المدينة الأكثر سعادة على وجه الأرض.

وقالت: «لمسنا نتائج إيجابية جداً للبرامج التدريبية التي نظمناها لأبطال السعادة في كل من الدنمارك لعام 2018 ومعهد ديزني بفلوريدا لعام 2017، والتي مكنتهم من التعرف إلى أفضل الممارسات والخدمات لتطوير وتحسين التجارب في المدينة، وساهمت في تطوير قدراتهم على تحليل احتياجات الناس بأسس علمية مدروسة، وبالتالي تصميم منتجات متطورة ترتقي بنسبة سعادة سكان وزوار دبي، وتقدم لهم تجارب استثنائية».

وختمت: «نتطلع قدماً لاستكمال مسيرة البرامج التدريبية لأبطال السعادة، حيث نعمل حالياً على إعداد برنامج تدريبي استكمالي يحمل نفس العنوان وهو «تصميم المدن»، والذي سيعقد في اليابان بالتعاون مع الجهات المعنية هناك، ليضيف مزيداً من الخبرات لأبطال السعادة ويسهم في صياغة خدمات وتجارب جديدة لمجتمع دبي».

3 مشاريع

وتضمنت مخرجات البرنامج 3 مشاريع جماعية تم العمل عليها من قبل 3 مجموعات مثلت عدة جهات، وارتكزت محاورها على تعزيز تجربة الناس في دبي، وإيجاد حلول سريعة وبسيطة لتلك التجارب.

وحمل المشروع الأول اسم «ممر السعادة» في مطار دبي – مبنى 3، وعمل على المشروع الجهات التالية: هيئة كهرباء ومياه دبي، مطارات دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة تنظيم الاتصالات، سلطة واحة دبي للسيليكون، وهيئة تنمية المجتمع، حيث شكّل أبطال السعادة من تلك الجهات فريق عمل حكومي مشترك للعمل على تحسين تجربة المسافرين من مواطنين ومقيمين وزوار في مطار دبي. وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة وعبر إشراكهم في تصميم عناصر التجربة الأكثر سعادة، وتطويرها.

كما قام الفريق باستطلاع آراء المسافرين وفهم انطباعاتهم، وتحليل مخرجات الدراسة والتوصيات وتحديد فرص التحسين. إضافة إلى تصميم المبادرات الخاصة بها واختبارها. ولاقى مشروع «ممر السعادة» الاستحسان من قبل الإدارات المعنية، ما أكد على تحقيق الفريق لأهداف البرنامج التدريبي من خلال المشروع الجماعي المشترك وتطبيقه على أرض الواقع.

أما المشروع الجماعي الثاني فهو «فن تقديم الخدمات لرحلة المتعامل» والذي عمل عليه أبطال السعادة في كل من: اتصالات، محاكم دبي، جهاز الرقابة المالية، شرطة دبي، وموانئ دبي العالمية، وهدف المشروع إلى تحسين تجربة العملاء في أحد مراكز الخدمة بدبي.