بلدية أبوظبي تطلع على مركز الابتكار في اتصالات دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

زار وفد من بلدية مدينة أبوظبي مركز الابتكار في اتصالات دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات الخدمات، وتم التعرف على مركز الابتكار للتكنولوجيا التفاعلية، الذي يتبع قطاع الاتصالات الرقمية، حيث يقدم المركز خدمات رقمية إلى القطاعات الحكومية والخاصة عبر العديد من الأقسام والوحدات متعددة المهام.

من بين الخدمات التي اطلع عليها الوفد خدمة محاكاة العديد من الخدمات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفير الوحدات المتخصصة في تخزين وإدارة وحماية البيانات والمساعدة على الوصول إلى الخبراء في المجال الرقمي بفعالية، وإنشاء المنصات واستحداث الخدمات السحابية.