«سيال الشرق الأوسط» يستعد لإطلاق فعاليات نسخته العاشرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط»، الحدث الأهم في قطاع الأغذية والضيافة في المنطقة، تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة»، وذلك في الفترة ما بين 9 - 11 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وينظم المعرض من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم» الفرنسية، أحد أكبر منظمي المعارض والمؤتمرات العالمية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهد «سيال الشرق الأوسط» منذ انطلاقته الأولى في عام 2010 إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 34 مليار درهم، وشارك به 7,600 جهة عارضة و153,900 خبير ومتخصص من كل أنحاء العالم، مما عزز من المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للفعالية عبر السنوات الماضية على اقتصاد إمارة أبوظبي، لتصل إلى 819 مليون درهم، الأمر الذي يعكس أهمية المعرض وقدرته على التطور خلال السنوات العشر الماضية حتى أصبح اليوم منصة رئيسية تجمع أهم وأبرز الشركات العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات.

ومن المقرر أن تسجّل النسخة العاشرة من المعرض، والتي من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخه، نمواً كبيراً من حيث مشاركة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاعي الأغذية والضيافة، مع توقعات بمشاركة أكثر من ألف جهة عارضة واحتضان أجنحة وطنية من أكثر من 30 دولة وحضور ما يزيد على 20 ألف خبير في القطاع من أكثر من 50 دولة.

منصة

ويهدف «سيال الشرق الأوسط» في نسخته العاشرة إلى مواصلة تعزيز مكانته الرائدة كمنصة للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في قطاع الأغذية، وتزويد المشترين بفرصة متميزة للاطلاع على قوائم متنوعة لأفضل المنتجات العالمية في مجال الأغذية والمشروبات وخدمات الضيافة ضمن بيئة ملائمة للأعمال التجارية. وتستأنف نسخة هذا العام النجاح الاستثنائي الذي حققه المعرض الأعوام الماضية، ليواصل بذلك دوره البارز في احتضان الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والضيافة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الصناعة في المنطقة، وإتاحة فرص استثمارية فريدة.