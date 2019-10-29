بلدية دبي تستعد لبدء عصر العقود الرقمية للعملية التعاقدية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت بلدية دبي عن استكمال خطة التحول الرقمي للعملية التعاقدية، بعد تجهيز تقنياتها وفريق عملها للتعامل مع المنظومة الرقمية، بمجرد اعتمادها قانونياً في انتظار التعليمات لإبرام أول عقد رقمي، لتصبح البلدية أول جهة حكومية في إمارة دبي تصدر عقوداً رقمية إيذاناً ببدء المرحلة الرقمية للعقود بنسبة 100% لجميع مراحل التعاقد، التي تشمل بداية الإجراءات التعاقدية حتى مرحلة توقيع العقد.

ويعتبر مشروع العقد الرقمي، الذي سيكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وسيلة فعالة لتسهيل وتوثيق وتنفيذ الإجراءات التعاقدية على نحو أسرع لتحقيق النتائج المرجوة، ولمواكبة التطور السريع الذي تشهده الإمارة، ودعماً لمبادرة حكومة دبي اللاورقية والخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعزيزاً لريادة دبي على مستوى العالم في قطاع المدن الذكية، وتماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية 2021، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2018، بهدف رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية وجعلها بلا أوراق، نجحت الدائرة في تأهيل فريق العمل والآليات المساعدة لإصدار عقودها رقمياً، ما يُعد إنجازاً كبيراً في التحول الرقمي للإجراءات التعاقدية.

ويعتبر مشروع التحول الرقمي للعقود في البلدية حلقة جديدة في سلسلة المشاريع، التي أطلقتها البلدية منذ بداية العام الحالي لتقديم خدمات تعاقدية متكاملة، ما أسهم في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.

تعاون

وأفاد محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي أن إبرام العقد رقمياً سوف يتيح لجميع أطراف التعاقد للدائرة ومورديها، وتنفيذ إجراءات العقد، التي تتوافق مع المتطلبات والاشتراطات عبر الأنظمة الذكية المتوفرة، حيث تقدم هذه الخدمة العديد من المزايا المتفردة في مجال الإجراءات التعاقدية، والتي تسهم في جعل دبي أكثر المدن مواكبة للتطورات والتقنيات الإلكترونية والرقمية، وجاء مشروع العقد الرقمي ثمرة تعاون بين بلدية دبي وشريكها الاستراتيجي «تجاري»، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات بين إدارات البلدية والموردين، من خلال منصة تفاعلية تتيح الحصول على جميع الموافقات واللازمة والتواقيع الإلكترونية لإبرام العقد.

وقال المطيوعي: «إن مشروع إبرام العقود رقمياً سيسهم في عدم حاجة الموردين لزيارة البلدية لتوقيع العقد، حيث إنه يتم تقديم الخدمة في مكان تواجدهم.