وفد من أكبر شركات التقنية الأمريكية يبحث تعزيز التعاون مع «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019)، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.

ضم الوفد الأمريكي شاكر فرساخ، المسؤول التجاري الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وكريستوفر المر، المدير الأعلى في مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وتوماس برونز، المستشار الإقليمي للشؤون التجارية في منطقة الخليج في السفارة الأمريكية بأبوظبي، ورايشل دوران، المسؤولة التجارية في السفارة الأمريكية في أبوظبي، إضافة إلى عدد من مسؤولي شركات أبل، فيسبوك، آي بي إم، فيزا، ماستر كارد، ناسداك، أوراكل، باي بال، ساس، أكسانتور، بولورو، شاينيارد، كلجا، دي. إل. إي، إتش بي آي.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس – الطاقة النظيفة والمتنوعة.

حرص

قال الطاير: «نجح معرض «ويتيكس» في تعزيز مكانته العالمية الرائدة بوصفه منصة مهمة تؤكد على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات من دون طيار وتخزين الطاقة، وحماية البيانات، و«البلوك تشين» وإدارة البيانات الضخمة وغيرها.

تعاون

ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في مجالات نظام قاعدة البيانات المطورة «مونغو دي بي»، والحلول السحابية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعاون في هذا المجال مع «مورو»، مركز ومنصة البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التي أطلقتها الهيئة عام 2018 وتوفر جيلاً جديداً من الخدمات الرقمية المبتكرة، كما ناقش الجانبان العمل المشترك في مجال العملة الرقمية لفيسبوك «ليبرا»، واللوجستيات الأكثر ذكاءً والأبنية الذكية.

منصة

قال سعيد الطاير: «نجح معرض «ويتيكس» في تعزيز مكانته العالمية الرائدة بوصفه منصة مهمة تؤكد على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات من دون طيار.