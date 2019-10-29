محاكم دبي تطلق مبادرة تعزّز تفاعلها مع متعامليها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت محاكم دبي عن إطلاق مبادرة تفاعلية تحت مسمى «اليوم المفتوح» بوتيرة أسبوعية ثابتة، بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة، ولتعزيز تفاعلها مع متعامليها والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، باعتبارهم العنصر الأســاسي، الذي تصب الدائرة جل اهتمامـها لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق الابتكار والإبداع في تقديم خدماتها.

ودعا طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، متعاملي الدائرة ممن لديهم أي استفسار أو مقترح يتعلق بخدمات الدائرة، بالتواجد في المنصات المخصصة لها باسم «اليوم المفتوح»، وذلك من خلال فريق عمل يتولى استقبال الملاحظات والاستفسارات وفق أفضل الممارسات وأرقى المعايير، وأكد «تستهدف مبادرة «اليوم المفتوح» تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين مع محاكم دبي، وذلك عبر إتاحة منصة أسبوعية للتواصل والتباحث حول الأفكار التطويرية والابداعية وتبادل الاقتراحات بشأن أفضل الممارسات لتفعيلها، بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم».

ومن جانبه قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، تم تحديد الاثنين من كل أسبوع للقاء المتعاملين مع المسؤولين المباشرين للإدارات التالية، إدارة الأحوال الشخصية، إدارة إسعاد المتعاملين، إدارة القضايا، إدارة خدمات القضايا، إدارة الدعاوى، حيث تهدف هذه اللقاءات الأسبوعية إلى تطوير آليات عمل المؤسسات، وتنبع من سياسية الباب المفتوح، وذلك باستقبال الملاحظات والآراء البنّاءة التي يقدمها هؤلاء المتعاملون، لأنهم الأكثر تأثراً بأساليب الإدارات المعتمدة، ويندرج اليوم المفتوح في إطار مساعي الدائرة للارتقاء بتجربة خدمة المتعاملين ورفع مستويات سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدّمة لهم، تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في ضمان تقديم كل الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.