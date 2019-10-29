«نيابة دبي» تحاضر في «الوصايا العشر للإدارة الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي، محاضرة لموظفيها حول «الوصايا العشر للإدارة الحكومية» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وقدمها الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وتأتي المحاضرة من منطلق حرص الدائرة على تطبيق الوصايا في مجال العمل الحكومي.

واستعرض الدكتور المري خلال المحاضرة أهمية رؤية سموه الحكيمة وتعميمها وتطبيقها وتحويلها إلى منهج علمي لتعزيز مسيرة التميز في العمل الحكومي على مستوى الدولة، ويمثل الكتاب الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استكمالاً لتحليل ودراسة وصايا سموه، حيث نقوم من خلالها تخطيط نهج عملي يتعامل بواقعية مع مختلف المتغيرات العالمية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في الإدارة الحكومية.