«كهرباء الشارقة» تعزز التوعية الصحية لموظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمستشفى السعودي الألماني يوماً طبياً وورشة عمل لمكافحة سرطان الثدي وتوعية الموظفات والمراجعات بطرق الوقاية بالتزامن مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وانطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي ورغبة منها في زيادة الوعي لدى الموظفات بخصوص المواضيع المتعلقة بالصحة والسلامة الشخصية والمهنية.

وأوضحت خولة الفردان رئيس قسم المطبوعات ومجلة أنوار بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن اليوم الطبي تضمن الكشف المجاني وإرشادات حول أهمية الفحص المبكر الخاص بالسيدات والتدريب على الفحص الذاتي، إلى جانب نشر التوعية حول الغذاء وأنماط الحياة الصحية، كما تضمن اليوم الطبي توعية حول الآثار النفسية المترتبة على الإصابة بسرطان الثدي والمعاناة التي تكابدها ضحاياه وعوائلهن وتم خلال اليوم الطبي وورشة العمل تقديم شرح مفصل عن العوامل المسببة لسرطان الثدي، وآلية الفحص الذاتي للمرض.