«خليفة التربوية»: توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس ضرورة عصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية التنمية المهنية للمعلمين والإداريين والقيادات المدرسية والأكاديمية في الميدان التعليمي داخل الدولة وخارجها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العلمية والتعليمية في التدريس وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في التدريس عبر طرق إبداعية جذابة تعزز من استيعاب الطالب للمادة العلمية والمحتوى المعرفي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وتحدثت فيها الخبير التربوي وفاء عبدالغفار مديرة مدرسة أكاديمية الشيخ زايد بإسلام أباد والمستشار الأكاديمي الدولي حول «أفكار مبتكرة لطرق تدريس إبداعية» بحضور عدد من المعلمين من مختلف التخصصات الدراسية.

وأكدت الخبير التربوي وفاء عبدالغفار أهمية أن يواكب المعلم المستجدات التقنية التي يشهدها العالم اليوم، وأن يعي دورها في العملية التعليمية وفي أدائه لرسالته داخل الصف الدراسي والمدرسة بصورة عامة، مشيرة إلى أن طرق التدريس التقليدية لم يعد لها مكان في القرن الحادي والعشرين خصوصاً مع التطور التقني الذي يشهده العالم، والذي تنعكس آثاره الإيجابية على بيئة التعلم، وتفرض تحديات كثيرة على مختلف عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلاب.

ولفتت إلى أن اتباع طرق تدريس مبتكرة ومبدعة ليس بالأمر الصعب بالنسبة للمعلم، خصوصاً للخريجين الجدد الذين ركزت دراستهم في المرحلة الجامعية على توظيف التقنيات المتطورة في العملية التعليمية وخصوصاً في طرق التدريس التي تعزز التفاعل بين الطالب والمعلم، وتحول دور المعلم من ملقن وناقل للمادة التعليمية إلى موجه ومرشد ومشارك ومتفاعل مع الطالب بشأن هذه المادة والمحتوى المعرفي المرتبط بها.

وقدمت وفاء عبدالغفار خلال الورشة عرضاً علمياً لتطبيقات مبتكرة وطرق تدريس ترتكز على الإبداع والابتكار داخل الفصل الدراسي.