«صحة دبي» تنال ذهبيتين وفضيتين ضمن جوائز ستيفي الدولية للأعمال

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الصحة بدبي بـ 4 جوائز ضمن جائزة ستيفي الدولية للأعمال لعام 2019 لمشاريعها المبتكرة وخدماتها عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية، وذلك بعد التنافس الشديد مع أكثر من 4000 مشارَكة تمثل 74 دولة على مستوى العالم، حيث جاء فوز الهيئة بذهبيتين وفضيتين.

وحصلت مبادرة «نبضات» التابعة للهيئة على جائزة ذهبية في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما حصلت على لقب «برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام في الشرق الأوسط وأفريقيا» بينما فاز مركز دبي للثلاسيميا بجائزة ذهبية في فئة «شركة منتجات وخدمات الصحة العامة».

كما فازت هيئة الصحة بدبي بجائزتين فضيتين: الأولى عن موقعها الإلكتروني ضمن فئة «أفضل موقع إلكتروني» والثانية عن تطبيق «دمي» ضمن فئة «أفضل تطبيق جوال من قبل جهة حكومية».

ويعد الفوز بهذه الجائزة الدولية شهادة عالمية لتطور خدمات الرعاية الصحية في دبي، واهتمامها بتقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة تلبي احتياجات المرضى والمتعاملين بشكل عام تماشياً مع رؤية واستراتيجية دبي 2016-2021.

من جانبه، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن مثل هذه الجوائز المرموقة تمثل تعزيزاً مباشراً للحضور القوي لمدينة دبي على خريطة الصحة الدولية، وانعكاساً للقدرات التنافسية التي يتسم بها القطاع الصحي في الإمارة.

وأوضح أن الهيئة تركز في جميع الجهود التطويرية التي تقوم بها على رفع تكامل خدماتها الطبية وجودتها، وتحسين رحلة المتعاملين داخل المستشفيات والمراكز، وتهيئة بيئة الاستشفاء لتكون باعثة على التفاؤل والراحة ومجددة للحياة، إلى جانب تبني أحدث الأنظمة والحلول الذكية في التشخيص والوقاية والعلاج، وكل ذلك وفق المعايير الدولية والأصول المتعارف عليها.