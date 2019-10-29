«صحة» تنظم المؤتمر الدولي الثالث للوقاية من العدوى

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحة «صحة»، مؤتمرها الدولي الثالث للوقاية من العدوى ومكافحتها، بالتعاون مع رابطه المهنيين في مكافحه العدوى وعلم الأوبئة في الإمارات، بهدف رفع وعي متخصصي الرعاية الصحية في مجال الوقاية من العدوى، وتمكين المجتمع الطبي من التعرف على أحدث الممارسات الطبية العالمية المثبتة بالدليل العلمي في هذا المجال.

ويعد المؤتمر، الذي يعقد في فندق جراند حياة في أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، فرصة لمتخصصي الوقاية من العدوى والأطباء وعلماء الأحياء المجهرية ومتخصصي الرعاية الصحية ممن لديهم اهتمام بمكافحة العدوي، للالتقاء في مدينة أبوظبي لتبادل الخبرات وبحث أحدث وسائل مكافحة العدوى والوقاية منها.

وأكدت الدكتورة نوال الكعبي استشارية الأمراض المعدية للأطفال، رئيس اللجنة المركزية لمكافحة العدوي، مديرة إدارة الشؤون الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، رئيسة المؤتمر، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث الصحي المهم تجسد تطور منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتي تحظي بدعم القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن برنامج المؤتمر مصمم لتسليط الضوء على مستجدات مكافحة العدوى من خلال محاور ومحاضرات ودورات تدريبية وورش عمل عدة، تستهدف كل متخصصي الرعاية الصحية ممن يتعاملون مع العدوى في أثناء ممارستهم اليومية.