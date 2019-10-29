الإمارات الثانية عالمياً في استخدام أحدث علاجات الصداع النصفي

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي استخدام أحدث علاج للصداع النصفي بعد إجازته من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بداية العام الجاري، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية عالمياً في استخدام هذا العلاج بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري طب الأعصاب واختصاصي السكتة الدماغية بمستشفى راشد، رئيس المؤتمر العالمي لطب الأعصاب المنعقد حالياً بمركز دبي التجاري العالمي: «إن العلاج الجديد عبارة عن حقنة تُعطى تحت جلد المريض مرة واحدة شهرياً تعمل على مستقبلات البروتين الصغير المسمى (CGRP)، التي توجد في جذع الدماغ، إذ يقوم هذا العلاج بتخفيف آلام وأعراض الصداع النصفي من خلال تحفيز هذه المستقبلات في جذع الدماغ، مما يمنع حصول هجمات الصداع النصفي».

فعاليات

وأضاف الدكتور الركن أن المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، التي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، واصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 4000 طبيب ومختص يمثلون 125 دولة، إذ ناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية، أحدث الطرق والأساليب التشخيصية والعلاجية لمرض الخرف والزهايمر، بما في ذلك الأشعة المغناطيسية الملونة، والأشعة النووية لتشخيص المرض في مراحله المبكرة، وأحدث الأدوية المستخدمة عالمياً للتخفيف من سرعة وتقدم المرض، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 علاجاً في المراحل التجريبية السريرية لهذا المرض.

وسائل

كما ناقش المؤتمر أسباب وأنواع مرض الصداع النصفي، وأحدث وسائل التشخيص والعلاج العالمية، إضافة إلى مرض الباركنسون، ومشكلات الحركة العصبية، وأحدث العلاجات، وكيفية التعامل مع المرض من خلال الأساليب الحديثة في تشخيص وعلاج المرض، والجلطات الدماغية، وجراحات الصرع، والتصلب اللويحي، وأورام الدماغ والأعصاب، وطب العصب البصري، والأمراض الحركية، والوهن العضلي، وغيرها من المحاور.