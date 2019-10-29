تعاونية الاتحاد: توظيف فوري لـ44 مواطناً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن توظيفها 44 مواطناً خلال اليوم المفتوح للتوظيف الفوري للمواطنين والذي أقيم في 26 أكتوبر الجاري في اتحاد مول، بهدف دعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.

وقال أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية: «نفذت تعاونية الاتحاد 6 أيام مفتوحة للتوظيف من بداية العام وحتى الآن، يأتي ذلك من منطلق التزامها الإسهام في مبادرة توطين الوظائف»، مشيراً إلى أن التعاونية كثفت جهودها خلال العام الحالي لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل لديها ودعمها للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف: نتطلع إلى توظيف وتطوير المواطنين الذين لديهم القدرة والطموح لبناء حياتهم المهنية الناجحة والمليئة بالخبرات والمعلومات، موضحاً أن تعاونية الاتحاد تولي موضوع التوطين أهمية مطلقة، حيث تُعد نسبة التوطين فيها من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص بالدولة، وتحرص التعاونية على عقد الدورات التدريبية وورش العمل للارتقاء بمهارات موظفيها ورفد مخزونهم المعرفي بكل ما هو جديد في مجال التجارة بالتجزئة، كما تتبنى المواهب الإماراتية وتحرص على دعمها باستمرار من خلال البرامج التدريبية المتكاملة، وتوفير الفرص الوظيفية التي تلبي طموحهم وتساعدهم على التقدم المهني المستمر.