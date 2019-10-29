افتتاح «منتدى الطلبة توطين 360» في دورته الـ ٨ برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، «منتدى الطلبة توطين 360» في دورته الثامنة بمركز المعارض برأس الخيمة، ضمن «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي أطلقته الوزارة بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنياً، وتمكينهم من الالتحاق بالوظائف في هذا القطاع الاستراتيجي، ويستمر المنتدى على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 - 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وداد الشملان، مديرة إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المنتدى يشكّل منصة تفاعلية بين الطلبة في المرحلة الثانوية والتعليمية مع شركات القطاع الخاص، للتعرف إلى المهارات والمهن المطلوبة في القطاع، ويشارك عدد كبير من شركات القطاع الخاص في محطات المنتدى الستة، وهي: محطة تطوير المهارات، واستكشاف القدرات، و«وجهني» التي تهدف إلى إيجاد فرص تدريب ميداني صيفي لطلبة المدارس والجامعات، ومحطة المستثمر، ومحطة توطين التي عرض خلالها مجموعة من رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاربهم الناجحة في العمل بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اليوم الأول من المنتدى استهدف طلبة الخدمة الوطنية، كما تم تخصيص اليوم الثاني لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، واليوم الثالث سيكون مخصصاً لطلبة وطالبات الجامعات، بهدف تمكن الطلبة من معرفة وتحديد مسارهم المهني المستقبلي من خلال مشاركتهم في ورش الإرشاد المهني التي تعرفوا من خلالها على ميولهم المهنية عبر التقييم الذاتي وجلسات الإرشاد الافتراضي التي تتم بمشاركة المرشدين الأكاديميين في محطة اكتشاف القدرات.