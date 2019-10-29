22.646 ألف مشروع خيري وتنموي لـ«دار البر» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

مولت جمعية دار البر 22 ألفاً و646 مشروعاً، تتوزع على مختلف أبواب المشاريع الخيرية والتنموية والخدمات الإنسانية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأوضح عمران محمد عبد الله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية، أن مشاريع «دار البر»، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، اشتملت على بناء المساجد، و411 مشروع خدمات خاصة للمساجد، وحفر الآبار وشراء خزانات المياه لعدد 9 آلاف و624 بئراً وخزاناً، وألفين و817 مشروعاً «مشاريع تنموية»، ودعم 3 آلاف و347 مشروعاً لـ«الأسر المنتجة».

وأضاف عمران عبد الله: أن قوائم مشاريع «دار البر» ضمت على مدار الأشهر التسعة الماضية، 258 مشروع سقيا ماء، بـ 173 ألفاً و924 درهماً، وألفين و247 مشروعاً طبياً، فيما تكفلت الجمعية بتنفيذ 955 مشروع «مصاحف مترجمة لمعاني القرآن» خارج الدولة.