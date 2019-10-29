إشادة أممية بريادة الإمارات في إعادة بناء المدن المتضررة من الكوارث

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالدور الملموس الذي تؤديه دولة الإمارات وريادتها ومساهمتها وجهودها الإنسانية في إعادة بناء المدن المتضررة من الكوارث وبمكانتها الرائدة كدولة مانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة في مجال الاستعداد والجاهزية، والحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بين الطرفين لمزيد من البرامج وتطوير استراتيجيات تسهم في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات المختلفة.

وكان الاجتماع جمع بين عبيد راشد الحصان الشامسي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكيرسي ماضي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحضور سيف محمد أرحمه الشامسي، نائب المدير العام، وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب سوجيت موهانتي، رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.