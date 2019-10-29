راشد الشرقي يشكل مجلس أمناء «جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع»

المصدر: الفجيرة - وام

أصدر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، قراراً بتشكيل مجلس أمناء «جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع» برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته.. الأديب الإماراتي بلال البدور والروائي واسيني الأعرج من الجزائر والفنان أسعد فضة من سوريا والدكتور صالح هويدي من العراق والمؤلف سامح مهران من مصر والدكتورة جوخة الحارثي من سلطنة عمان.

ويتولى مجلس الأمناء الإشراف على السياسات العليا لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع ويعتمد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الجائزة والخطة التنفيذية السنوية لأمانتها إضافة إلى اعتماد لجان تحكيمها.

ويقر المجلس المعايير والأسس التي تحدد اختيار الفائزين بالجائزة في مختلف مجالاتها إضافة إلى اعتماد نتائج المسابقة وأسماء الفائزين سنوياً.