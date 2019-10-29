«صحة» تنظم الملتقى الصحي الأول لمستشفيات الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الملتقى الصحي الأول 2019 لمستشفيات الظفرة التابعة لصحة، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه في المنطقة بما يتضمنه من فعاليات متنوعة، تشمل مؤتمراً طبياً وورش عمل ومعرضاً للأجهزة والمعدات والبرامج الطبية، بالإضافة إلى منصة تفاعلية مع الجمهور، ويعقد تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي».

ويشارك في فعاليات الملتقى نحو خمسين مؤسسة حكومية وخاصة، و43 متحدثاً في الورش العلمية والمؤتمر الطبي، بالإضافة إلى 16 محاضرة تفاعلية مع الجمهور.

رعاية

وأكد حمد خميس ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، التابعة لشركة «صحة» حرص «صحة» على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، مشيراً إلى أن مستشفيات الظفرة تحرص على توثيق الروابط مع مجتمعها، ويأتي تنظيم الملتقى الصحي الأول، لتعزيز هذه الروابط من خلال مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي توفر فرصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات.