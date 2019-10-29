5 آلاف علم بالفجيرة باحتفالات الدولة الوطنية المختلفة

المصدر: الفجيرة - وام

باشرت بلدية الفجيرة توزيع أعلام الدولة، وخصصت أكثر من 5000 علم بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر المقبل، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، مما يجسد معاني الفخر والاعتزاز.

وتهدف المبادرة، في المقام الأول، إلى الحفاظ على رمزية وهيبة العلم، ليرفرف عالياً خفاقاً فوق المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والمنازل في الإمارة، إلى جانب تعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وترسيخ صورة حب الإمارات، وتقديم نموذج للتلاحم والاتحاد بين أبناء الوطن.

وأكدت البلدية سعيها الدائم لمشاركة الدولة احتفالاتها ومناسباتها الوطنية المختلفة التي من خلالها يتجسد ولاؤها للوطن والقيادة .