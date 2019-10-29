«زايد العليا» تطلق 4 مشاريع تجارية لرواد الأعمال من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سلسلة من المشاريع الاقتصادية التجارية لأصحاب الهمم بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأكدت المؤسسة حرصها على دعم وتشجيع انطلاقة الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع التجارية لهم في مختلف المجالات، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية لتقديم خدمات متطورة لهم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليميا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، والإسهام في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية.

ودعمت المؤسسة بقوة عدداً من المشاريع التجارية الخاصة لأصحاب الهمم منهم هدى محمد الكعبي لإنتاج اللوحات، ومنصور سالم عمر لإنتاج العطور، ومريم العامري للمنتجات اليدوية، وعلياء الزعابي لإنتاج حلوى كوكيز، ليحقق كل منهم ذاته ويثبت قدراته .

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة منها أكاديمية الإمارات - التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي - على توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة لأصحاب الهمم ولأسرهم، والمواد العلمية اللازمة لهذه البرامج ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك، فضلاً عن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بهدف دعم أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي لإصدار رخص تجارية لهم من فئة «تاجر أبوظبي» تحت مسمى «رواد أعمال أصحاب الهمم»، لتحقيق هدف تمكينهم ودمجهم في مجتمع الأعمال بأبوظبي والدولة بشكل عام.

خدمات

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لا يتوقف دور المؤسسة عند مهمتها بتقديم خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل والخدمات العلاجية للطلاب والطالبات أصحاب الهمم المشمولين برعايتها فقط، وإنما تسهم وبشكل كبير في تطوير قدراتهم الإدراكية .

دعم

أكد عبد الله الحميدان أن المؤسسة بمتابعة وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، لن تتوقف عن دعم أي من أصحاب الهمم لكي ينطلقوا لآفاق أوسع في المجتمع تحت العلامة التجارية الخاصة بأصحاب الهمم «النحلة BEE»، وتقديم التدريب اللازم لهم ولأسرهم من قبل فريق المؤسسة من مهارات إدارة المشاريع التجارية ».