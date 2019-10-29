«سوربون أبوظبي» تسلّط الضوء على التوثيق الرقمي في العالم العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتضنت جامعة السوربون أبوظبي مؤتمر التوثيق الرقمي في العالم العربي، أول من أمس، الذي يسلّط الضوء على ثراء المحتوى الذي تقدمه المنطقة العربية وأهمية الأرشفة الرقمية في العالم العربي، بحضور الهيئة الإدارية لجامعة السوربون أبوظبي، ومفوضة من السفارة المصرية، ريهام خليل، ونخبة مميزة من الأكاديميين من مختلف الجامعات حول العالم.

وافتُتح المؤتمر بكلمة ألقتها الهيئة الإدارية لجامعة السوربون أبوظبي التي سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها الجامعة لخدمة ودعم مشروع الأرشفة الرقمية في العالم العربي، المتمثلة بافتتاحها لبرنامج البكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف عام 2019، واستراتيجيتها التي تصبو إلى افتتاح مجموعة من البرامج التعليمية الأخرى في مجالي إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف.