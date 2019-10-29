التحذير من ظاهرة الاحتيال المصرفي

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف برنامج (أمان يا بلادي)، الذي تعده القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويتم بثه على الهواء مباشرة، عبر أثير إذاعة الشارقة، الأحد الماضي، العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وحسن البلغوني مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، والذي قدمه النقيب أحمد الحمادي.

ناقش ضيوف الحلقة حملة (احذر.. أمانك في سرية حسابك)، التي أطلقها مصرف الشارقة الإسلامي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، للتحذير من ظاهرة الاحتيال المصرفي، والتصدي لجميع الأساليب المستمرة للإيقاع بعملاء البنوك، في ظل تنامي عدد ضحايا النصب الهاتفي والإلكتروني، وعدم التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية، وتعود لأشخاص يدعون أنهم يمثلون بنوك الدولة، حيث يستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة، وسرد قصص وهمية لإيقاعهم في شباكهم، والحصول على بياناتهم المصرفية واختراقها، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .