شرطة الشارقة تغلق شارع كلباء بالاتجاه إلى الفجيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شرطة الشارقة على حسابها في تويتر نظراً لارتفاع منسوب البحر، والتقلبات المدارية المتوقعة، وما قد يصحبها من تأثيرات مباشرة على سواحل المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، ترجو القيادة العامة لشرطة الشارفة من أفراد الجمهور اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد قدر الإمكان عن سواحل البحر، والمناطق التي قد تتأثر بارتفاع منسوب المياه، حفاظاً على سلامتهم.

كما لفتت شرطة الشارقة انتباه أفراد الجمهور، إلى إغلاق شارع كلباء بالاتجاه إلى إمارة الفجيرة، في اتجاه واحد، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وغمرها لجانب من الطريق؛ داعية السائقين الى اتخاذ الطرق البديلة، حتى يتم افتتاح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير.

كما طمأنت شرطة الشارقة أفراد الجمهور، بأن الأجهزة المعنية ذات الاختصاص تتابع عملها وفق الخطط المعدة، وعلى الوجه الأكمل لتعزيز السلامة العامة.