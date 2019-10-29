ثعلب أحمر يقتحم منزل مواطن في الفجيرة ويثير الذعر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تقدم مواطن من منطقة القرية في إمارة الفجيرة ببلاغ لعدد من الجهات المعنية، إثر اقتحام حيوان غريب ودخوله منزله ووصوله إلى داخل المطبخ، مما تسبب في إثارة الذعر لدى خادمة المنزل، التي لم تجد سوى مكنسة خشبية للدفاع عن نفسها لتقوم بضربه وتنجح في إبعاده عنها. حيث فر إلى كراج المنزل محاولاً الاختباء أسفل السيارة وهو يصدر أصواتا مخيفة. لتقوم بضربه بالحجارة محاولة طرده خارج المنزل. مما أدى إلى هروب الحيوان بعد أن تمت إصابته، وفر مبتعدا باتجاه المزارع والجبال التي تحيط بالمنطقة. فيما تم قتله لاحقاً من قبل عمال أحد المزارع.

وأثنى المواطن خميس الكعبي على تفاعل الجهات المعنية بالفجيرة مع بلاغه حول دخول حيوان بري إلى داخل منزله، وتهديد سلامة قاطنيه، قائلاً: "الحمد لله لم يتعرض أحد في منزلي للأذى بفضل عناية الله". شاكرا كل الجهود والتعاون الإيجابي الذي يعكس جاهزية الجهات بالإمارة للتعامل مع كافة الحالات وتقديم المساعدة على وجه السرعة.