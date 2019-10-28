توقعات بتراجع الإعصار المداري «كيار» إلى الدرجة الثانية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد تراجع الإعصار المداري «كيار» المتواجد حاليا في وسط بحر العرب خلال الـ 72 ساعة المقبلة من الدرجة الرابعة اليوم «الاثنين» إلى الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة الثانية يوم «الأربعاء» المقبل بسرعة رياح حول مركزه تقدر بنحو 170 ـ 200 كم/ س.

وأشار المركز إلى أن تأثير الإعصار المداري على الدولة سيكون بصورة غير مباشرة من خلال اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية اليوم البيان رقم (3) أشارت فيه إلى تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليوم الاثنين والتي أظهرت تمرّكز الإعصار المداري وسط بحر العرب على خط عرض 18.2 درجة شمال، وخط طول 65.2 درجة شرق، ويصنف حالا كإعصار من الدرجة الرابعة وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز بنحو 115 ـ 125 عقدة ويبعد حاليا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 760 كيلومترا.

وأوضحت أن آخر تحاليل المركز أشارت إلى احتمال استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الغرب إلى الغرب الشمالي نحو سواحل السلطنة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مع تراجع تصنيفه تدريجيا، كما تشير البيانات إلى احتمال تحرك الإعصار لاحقا باتجاه الجنوب الغربي في محاذاه سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وسيبعد عن منطقة «راس مدركة» أكثر من 200 كيلومتر عند اقترابه، مع استبعاد احتمالية عبوره سواحل السلطنة.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني العماني في بيانها، أنه من المحتمل أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة للإعصار «كيار» بتدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح نشطة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء على محافظات جنوب الشرقية والوسطى، وقد يصل ارتفاع الموج في تلك المناطق إلى 6 أمتار مع امتداد مياه البحر إلى المناطق الساحلية المنخفضة.