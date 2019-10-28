ريك بيري: «فيرست جلوبال» يحتفي بالروح الإنسانية الموحدة

المصدر: دبي - البيان

حضر وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري جانباً من فعاليات اليوم الختامي لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي، مؤكداً أنها تمثل رسالة أمل وتعاون دولي لصناعة المستقبل.

وأشاد بيري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم البطولة الأكبر من نوعها، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة فيها أكدت أنه يمكن للناس من جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا ويتعلموا، وأن يحبوا ويحترموا بعضهم بعضاً.

والتقى بيري فريق دولة الإمارات، وتمنى لهم التوفيق في المستقبل ومواصلة مسيرتهم في توظيف التكنولوجيا المستقبلية بما يخدم تطلعات بلدهم والعالم.