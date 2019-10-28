محمد القرقاوي لـ«البيان»: استضافة البطولة تعكس إسهام الدولة بصنع المستقبل

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات تؤمن بالمستقبل وقيادتها من اليوم تصمم المستقبل. وقال معاليه، في رده على سؤال «البيان»: «كيف ترجمت هذه البطولة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء جيل من الكوادر الوطنية متخصص في العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات؟».

قال معاليه: «إن استضافة الدولة أكبر بطولة عالمية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي بمشاركة 191 دولة من مختلف أنحاء العالم تعكس نظرة الإمارات إلى المستقبل والإسهام في صنعه، إذ استطاعت الدولة جمع هذه العقول الشابة في تحدٍّ عالمي للروبوتات، الهدف منه هدف إنساني، لإن التحدي الذي تخوضه الفرق المتنافسة هو كيفية تنظيف المحيطات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات».

وتابع معاليه: «اليوم، الجميع فائزون في هذا التحدي، والرابح الأكبر الإنسانية بحد ذاتها، لأنه التقى 191 من جميع الأعراف والديانات على أرض الإمارات في عام التسامح، وخلقوا نموذجاً متميزاً وجميلاً في التعاون الإنساني».

وقال معاليه: «عندما ننظر إلى صعود هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، بوصفه أول رائد فضاء عربي، وبرنامج المريخ، واستضافة دبي بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي، نجدها خير دليل على اهتمام قيادتنا بالاستثمار في الشباب لمتابعة مسيرة الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة».

محمد القرقاوي: الإمارات منصة عالمية لمشاركة المعارف الإنسانية