توظيف الروبوتات لمواجهة الكوارث الطبيعية في المستقبل

المصدر: دبي - البيان

بعد 3 أسابيع مضطربة شهدتها بلادهم في أعقاب إعصار هاجيس، أعرب أعضاء الفريق الياباني عن امتنانهم لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن شغفهم بالروبوتات خلال بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال».

ويقول روفوتو كوبو، مهندس الفريق البالغ من العمر 16 ربيعاً: «شكل الموضوع الرئيسي للبطولة «أرضنا واحدة ومياهنا واحدة» مصدر إلهام للفريق الياباني الذي يتطلع إلى الأثر الذي يمكن أن تحدثه جهود أعضائه في المستقبل. وبالنظر إلى ما يجري في بلدي حالياً، أصبحت أهمية الروبوتات في معركتنا المستقبلية ضد الكوارث الطبيعية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى».

وتحت تأثير الإعصار ومع ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة في الأسابيع الـ 3 الماضية إلى 82 حالة وفاة، لا يزال الفريق الياباني متفائلاً بشأن المستقبل على الرغم من تأثر منازل بعض أصدقاء الفريق بهذه الكارثة الطبيعية.

ويضيف روفوتو: «أعتقد أن مهارتنا في بناء روبوتات جديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا ستوفر القدرة الضرورية على التحكم بالأضرار بشكل لم نشهده سابقاً، وسيكون لها أهمية بالغة في تعزيز قدرتنا على التعامل مع الأعاصير والكوارث الطبيعية في المستقبل».

وأثنى روفوتو على أقرانه من الفرق المتنافسة وقال: «رأينا أساليب فريدة في برمجة الروبوتات للتخلص من النفايات بسهولة، بالتأكيد سنتعلم من ذلك».

دعم

وكونه عضواً في فريق أنتج روبوتاً على عجلات وهو مصمم للمساعدة في التقاط النفايات والتخلص منها بشكل ملائم، لم يخطر على بال روفوتو أبداً أن شغفه بالروبوتات سيأخذه إلى حدث عالمي في دبي برفقة والديه، ويبتسم قائلاً: «لقد كان والداي يدعمان أحلامي دائماً، ووجودهما معي هنا هو حدث مهم ورائع بالنسبة لي».

ويضيف: «منذ أن كنت في الـ 6 من عمري، كنت أشاهد مسابقات الروبوت التي تقام في الكليات المحلية وتبث على الهواء في التلفزيون المحلي. ومنذ أن بدأت في غرفتي بصناعة روبوتات صغيرة، كان والداي يأتيان دائماً ويتحدثان معي حول الجوانب الرائعة في اختراعاتي والتغييرات التي يجب إجراؤها فيها».

ويخطط روفوتو يوماً ما لبناء أذرع وأرجل إلكترونية للأشخاص الذين بترت أطرافهم، وخصوصاً أولئك الذين عانوا من الكوارث الطبيعية التي ألحقت الدمار باليابان في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل وجود روفوتو والكثيرين غيره ممن يشاركونه شغف التكنولوجيا وبناء غد أفضل، فإن من الواضح أن المستقبل سيكون مشرقاً.