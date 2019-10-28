189 مرشحاً لانتخابات استشاري الشارقة بينهم 41 امرأة

المصدر: الشارقة-البيان

كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، عن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس 2019، التي ضمت 189 مرشحاً، منهم 41 امرأة، من مختلف الدوائر الانتخابية التسع الموزعة على إمارة الشارقة، بعد استكمال التحقق من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة لعملية الترشح.

واعتمدت اللجنة العليا، برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور أعضائها، أسماء المترشحين في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الاستشاري.

وأثنى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، على مشاركة أبناء وبنات إمارة الشارقة في التسجيل بالعملية الانتخابية، من ناخبين ومرشحين، انطلاقاً من حرصهم على ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، مشيداً بجهود مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، بتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، ودعم جهود اللجنة العليا، ومختلف اللجان المنبثقة عنها، لمواصلة نجاح التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة.

قائمة المرشحين

وبينت اللجنة أن القائمة الأولية المعتمدة للمرشحين، الذين يحق لهم خوض السباق الانتخابي، توزعت على الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة على النحو التالي.

الشارقة 69 مرشحاً، والذيد 13 مرشحاً، ومليحة 9 مرشحاً، والبطائح 6 مرشحاً، وخورفكان 36 مرشحاً، وكلباء 21 مرشحاً، والمدام 12 مرشحاً، ودبا الحصن 17 مرشحاً، والحمرية 6 مرشحاً.

بيانات

وتظهر قائمة الاعتماد الأولية لطلبات الترشيح، أن نساء مدينة الشارقة سجلن أكبر عدد في الترشيح لانتخابات المجلس الاستشاري بـ 18 امرأة، و7 من كلباء، و6 خورفكان، و6 دبا الحصن، امرأتان للحمرية، وامرأة واحدة لكل من البطائح والمدام.

وبما يتعلق بالفئة العمرية، فقد تم اعتماد 47 مرشحاً ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، منهم 13 من الشارقة، و5 من كلباء، و2 من الذيد، و4 من المدام، و6 من مليحة، و10 خورفكان، و4 دبا الحصن، وواحد من البطائح، و2 من الحمرية.

ووصل عدد من تتراوح أعمارهم بين 40-60 عاماً، إلى 132 مرشحاً، منهم 54 من الشارقة، و24 من خورفكان، و15 من كلباء، و11 من دبا الحصن، و4 من الحمرية، و3 من مليحة، و8 من الذيد، و5 من البطائح، و8 عن المدام.

ووفقاً للجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في وقت سابق، فإنه سيتم الإعلان عن الأسماء بقائمة نهائية بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.