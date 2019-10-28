استعراض مستجدات خطة تشغيل محطة براكة للطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه في محطة براكة للطاقة النووية الواقعة في منطقة الظفرة من أجل استعراض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

وتفقد أعضاء مجلس الإدارة محطة براكة للطاقة النووية للاطلاع على مستجدات المشروع، وأعقبه اجتماع مع إدارة شركة نواة للطاقة، حيث تم التطرق لعدة مواضيع مختلفة.

كما اطلع أعضاء المجلس على التطورات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.

يذكر أن الهيئة في المراحل الأخيرة في مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل. وتعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية. وفيما يتعلق بموضوع التعاون، وافق مجلس إدارة الهيئة على توقيع عدد من الاتفاقيات محلياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لدعم متطلبات التراخيص.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على توقيع اتفاقية مع وزارة حالات الطوارئ في جمهورية بيلاروس، والتي تغطي مواضيع تتعلق بالتعاون والتدريب وتبادل المعلومات في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية والوقاية من الإشعاع. كما تخطط الهيئة ل توقيع اتفاقية مع المركز البلجيكي للأبحاث النووية في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث والدراسات في مجال التقنية النووية والوقاية من الإشعاع.