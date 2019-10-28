أبوظبي تشارك في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة الطاقة بأبوظبي في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، الذي ينعقد على مدى أربعة أيام في الفترة الواقعة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل وتسلط الدائرة، خلال مشاركتها في هذه الفعالية السنوية، الضوء على حجم مساهمتها في تحفيز مسيرة تحول قطاع الطاقة في أبوظبي، وتعرف بدورها كشريك رئيسي في دعم التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتأتي هذه الفعالية بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة والخبراء والمحللين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع حول العالم، وذلك لتقييم التطورات الراهنة في مشهد الطاقة العالمي. ويشتمل جدول أعمال الفعالية الذي يمتد لأربعة أيام على خطابات رئيسية، وعروض تقديمية، وجلسات حوارية، وورش عمل متخصصة تعمل على تحليل التحديات الراهنة، وتقييم الفرص المتاحة، كما تناقش السبل الأفضل لصياغة خارطة طريق فاعلة نحو مستقبل الطاقة المستدامة .

وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: التعاون والعمل الجماعي والمشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات المختصة بالقطاع لتحقيق تحوّل نموذجي قائم على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري .