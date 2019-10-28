الإمارات الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز عالمي جديد ومتميّز، حافظت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحققت الهيئة علامات كاملة في كافة مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020. ففي معيار إجراءات الحصول على الكهرباء حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على علامة 100% ونجحت في توفير جهد المتعاملين.

وفي معيار الوقت اللازم لاستكمال كل إجراء، حصلت الهيئة على علامة 100%، حيث نجحت في إدخال إجراءات حديثة ساهمت في تقليص الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء إلى 7 أيام. وفي معيار التكلفة المطلوبة لاستكمال كل إجراء، حصلت الهيئة أيضاً على علامة 100%، حيث قامت الهيئة بإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات.

وفي معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100%، حيث حققت الهيئة نتائج منافسة في المقارنات المعيارية العالمية بمعدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.39 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن احتفاظ دولة الإمارات ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، للعام الثالث على التوالي، إنجاز نوعي جديد نعتز ونفخر بتحقيقه يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، مؤكداً ريادتها في قطاع الطاقة والمياه العالمي، ويعكس التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة حيث نواصل مساعينا لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم، وتعزيز سمعتها وقوتها الناعمة».