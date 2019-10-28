5 عبارات لتصريف مياه الأمطار في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت مؤسسة الأشغال في رأس الخيمة، عن إنشاء 5 عبارات جديدة لتصريف المياه في مناطق مجاري الأودية الجبلية بالإمارة، والانتهاء من إنشاء 8 عبارات بنسبة 100%، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الخزان المائي الجديد في منطقة مجرى وادي نقب بلغت 20%، حيث تبلغ المدة الزمنية للمشروع 5 أشهر.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المؤسسة تواصل العمل في إنشاء 5 عبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار في مناطق وادي اعثمه في المناطق الجنوبية برأس الخيمة، وثلاث عبارات متصلة بمجري وادي شعم في المناطق الشمالية، والخامسة في منطقة شعم، ضمن أجندة مشاريع المؤسسة في قطاع عبارات تصريف المياه السنوية، والتي تم تصميمها لاستيعاب تدفق مياه الأمطار الغزيرة، وتأمين مزارع ومساكن المواطنين والطرق في تلك المناطق.

وأشار إلى أن العبارات الجديدة تم تحديد مواقعها بناءً على الدراسات التي نفذتها المؤسسة استعداداً لفصل الشتاء وضمن أجندة مشاريع البنية التحتية التي تخدم التطور العمراني والحفاظ على الموارد المائية من الهدر .