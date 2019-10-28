«تدوير» توقّع اتفاقية مع مؤسسة دولية للوصول إلى «صفر نفايات»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

سعياً للوصول إلى تفعيل مبادراتهم البيئية المستدامة بمعايير عالمية، وقّع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء بهدف التعاون للوصول إلى نسبة صفر نفايات.

ووقّع المذكرة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، وماهيش رامانوجام الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء GBCI.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير: «في إطار جهودنا الرامية للحدّ من النفايات، وتعزيز أساليب الاستهلاك المسؤول للموارد الطبيعية، يتوافق توقيع هذه المذكرة مع استراتيجيتنا، كما أنه يسهم في تعزيز قنوات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات».

معايير عالمية

وأكد المهندس عبد المحسن الكثيري، رئيس فريق دعم الاستثمار في قطاع النفايات بمركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، في تصريح لـ«البيان»، أن المركز يسعى بشكل مستدام إلى تفعيل خدمات إدارة النفايات بمعايير عالمية، وأول جهة حكومية في العالم توظف هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال GBCI لنكون مرجعاً لكل الشركات، حيث يعتزم المركز في المرحلة الأولى بدء تنفيذ العملية على نطاق المجمعات التجارية والفنادق، وتشجيع هذه القطاعات على الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، والدعوة لتضافر الجهود والسعي الحثيث للتقليل التدريجي من النفايات على مدار 3 سنوات للوصول إلى الهدف النهائي .

استراتيجيات مستدامة

وأوضح الكثيري أن تدوير تسعى لتحقيق إدارة متكاملة للنفايات عبر الاستثمار الأمثل للأصول والموارد البشرية المتخصصة، والحلول التكنولوجية ذات المستوى العالمي، وأشار أن مذكرة التفاهم ستدعم جهود المركز المتواصلة لخفض إنتاج النفايات إلى الحدّ الأدنى، من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص نحو تبني مبدأ «صفر نفايات» كاستراتيجية لتحويل أسلوب معالجة النفايات بشكل كامل بعيداً عن الحلول القائمة على عدم استعادة النفايات، حيث يوجد في أبوظبي حوالي 4000 جهة منتجة للنفايات.

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً توفير التدريب وبناء القدرات لدى 10 من موظفي «تدوير»، للمشاركة في برنامج «صفر نفايات» من نظام «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر» TRUE، وتنفيذه في إمارة أبوظبي.