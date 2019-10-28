«إسلامية دبي» تنظم الدورة الـ14 من جائزة التميز الداخلي

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدورة الرابعة عشرة من جائزة «التميز الداخلي 2019»، برعاية وحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة تحت شعار «نحو الريادة».

وتهدف الجائزة إلى تشجيع القطاعات والوحدات التنظيمية والموظفين العاملين في الدائرة على التميز والابتكار لتطوير منظومة التميز الحكومي وفق مستهدفات خطة دبي 2021 الرامية للارتقاء بالإمارة على مختلف الأصعدة، وترسيخ أسس النهضة التي تشهدها مختلف قطاعاتها.

وشملت جائزة التميز الداخلي عشر فئات توزعت على ثلاثة أقسام رئيسة هي الفئات المؤسسية والإدارية والوظيفية، وذلك لتغطي مختلف جوانب عمل الدائرة ومبادراتها وبرامجها، حيث فازت «مؤسسة نور دبي» بجائزة المؤسسة الخيرية الرائدة، فيما فاز مركز عمر بن عبد العزيز بجائزة المركز الرائد لتحفيظ القرآن الكريم، في حين حصد مركز السلام الإسلامي جائزة المؤسسة الإسلامية الرائدة.

وعلى مستوى الفئات الإدارية؛ فاز فريق عمل خدمة الإفتاء بفئة أفضل خدمة عملية مبتكرة عن خدمة الفتوى عبر مركز الاتصال الموحد للدائرة /‏800600/‏ كما فازت إدارة هندسة ورعاية المساجد بفئة أفضل مبادرة ومشروع مبتكر عن مشروع تشجير وتجميل المساجد. وفازت بجائزة أفضل شراكة مبتكرة كل من إدارة شؤون الزكاة والصدقات عن مبادرة «ياك العون»، وإدارة تقنية المعلومات عن شراكتها مع مايكروسوفت مناصفة.

وعلى مستوى الفئات الوظيفية؛ فازت كل من عوشة أحمد عبيد من إدارة الموارد البشرية ونورة قاسم شاهين من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بفئة الموظف المتميز في المجال الإشرافي مناصفة، فيما فازت الدكتورة بشرى أحمد الجسمي بفئة الموظف المتميز في المجال التخصصي، وكذلك فاز يحيى عبدالعزيز قاسم من إدارة التثقيف والتوجيه الديني بفئة الموظف المتميز الجديد. وفاز كل من الدكتور عمر عبد عباس الجميلي ومحمد محمود أمين بفئة الموظفين المتميزين العاملين في المساجد مناصفة.