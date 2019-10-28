نهيان بن مبارك: رؤية القيادة قادت المرأة لتحقيق العديد من الإنجازات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن الرؤية المستنيرة لقيادة الدولة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قادت المرأة الإماراتية إلى تحقيق العديد من الإنجازات بفضل ما حظيت به من دعم كبير في المجالات كافة.

وأوضح، أثناء كلمته في افتتاح مؤتمر المعهد الملكي «بي سي إس» لتكنولوجيا المعلومات، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة انطلاقاً من الإيمان بدورها المهم في المجتمع وفي تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وقال إن شعار المؤتمر «التسامح والاستدامة وتمكين المرأة» يأتي مواكباً لاحتفاء الدولة بـ«عام التسامح» والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز التسامح في المجتمع وتمكين المرأة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعنا.

وتقدم في ختام كلمته، بالتهنئة إلى الطلبة المكرّمين في المؤتمر من مختلف الجامعات، والذين قدموا بحوثاً متميزة عكست مهاراتهم وقدراتهم.

وكرّم معالي وزير التسامح، على هامش المؤتمر، الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تقديراً للجهود التي يبذلها في مجال خدمة المجتمع ودعم ورعاية الأنشطة والندوات والمؤتمرات التي تخدم دولة الإمارات وتسهم في رفعتها وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

كما كرّم الطالب سعود مصبح العبري، وهو من أصحاب الهمم المتفوقين، كما أنه من حفظة القرآن الكريم المتميزين.

تكريم

وأعرب الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن اعتزازه بالتكريم، قائلا: إنني أعتبره وساماً على صدري يشعرني بالفخر والاعتزاز، وأشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يحرص دائماً على أن يكون في خدمة المجتمع الإماراتي، ويضطلع بدور ريادي في هذا المجال.

بدوره أكد باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، الأهمية التي يتمتع بها معهد «بي سي إس»، والذي يُعتبر من المؤسسات المهنية العالمية الرائدة.

ريادة

أكد المهندس عادل الكاف الهاشمي رئيس المؤتمر، لـ«البيان»، أن القيادة الرشيدة وضعت الإمارات في مقدمة العالم الرقمي الذكي، لتكون رائدة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي والمنافسة في ريادة الأعمال.

وأوضح الهاشمي أنه تم تكريم الطالب سعود مصبح العبري، وهو من أصحاب الهمم المتفوقين، كما أنه من حفظة القرآن الكريم المتميزين.