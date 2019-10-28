مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعلن اليوم تفاصيل معرض «ديكوبيلد 2019»

المصدر: دبي - البيان

تزيح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الستار عن تفاصيل معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي تنظمه في دورته الثالثة خلال الفترة 6-9 نوفمبر المقبل في قاعة (البيت متوحد) في الورقاء 4 بإمارة دبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الراعية وشركاء الحدث.

وسيكشف المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في مقر المؤسسة، الإعلان عن شعار المعرض في دورته الجديدة، فضلاً عن العروض التنافسية والمفاجآت التي سيتم طرحها خلال أيام المعرض الذي سيشهد مشاركة تعد الأضخم منذ انطلاقه من الشركات والعارضين والمصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع الإنشاءات ومواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات وشتى المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري وذات الصلة بالبناء والتشييد، إضافة إلى عدد من المؤسسات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري.

إسعاد المواطنين

وأكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة تستعد لتنظيم معرض «ديكوبيلد 2019» بحلّة جديدة توفر العديد من المفاجآت والخدمات التي تتناسب وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وذلك في إطار سعي المؤسسة نحو تحقيق الاستقرار السكني وإسعاد المواطنين، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة الإسكان الموجه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم.

وأضاف قرقاش: إن النجاحات التي حققها المعرض في دورتيه السابقتين جعلته الخيار الأمثل لمواطني الدولة بشكل خاص وللزوار بشكل عام، الراغبين بالاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مواد البناء وكافة مستلزمات المنزل العصري والمبتكر، لافتاً إلى أن الدورة الثالثة للمعرض ستشهد مشاركة تعد الأكبر منذ انطلاقه، حيث سيضم تحت مظلة واحدة نخبة من تجار مواد البناء والإنشاء وشركات مقاولات البناء، والجهات المعنية بالإسكان الحكومي، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمصممين المعماريين وشركات الاستشارات الهندسية واستشاريي التصميم الداخلي، إلى جانب شركات إدارة المشاريع واستشاريي ومقاولي الزراعة والحدائق وأحواض السباحة وشركات الألمنيوم والزجاج، والتي بدورها ستساهم بشكل مباشر في تخفيض الكلفة الإجمالية من قيمة المسكن على المواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد السكني، والتي ستسهل الطريق على المستفيد لاتخاذ قرارات بناء المسكن وتجاوز كافة الصعوبات التي تحول دون البدء بالتنفيذ، من خلال عقد العديد من ورش العمل والندوات الحوارية والمحاضرات المصاحبة لفعاليات المعرض التي تدرس احتياجات كافة الأطراف المعنية بالبناء والتعمير والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بها.

دورة

وتُعقد هذه الدورة من المعرض الذي يُعد الحدث الأهم من نوعه على مستوى الدولة، سواء لأصحاب المشاريع الخاصة والمقبلين على البناء وللمقاولين في آن معاً، برعاية حكومية من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وجمعية المهندسين في الإمارات، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، ورعاية إعلامية للحدث من قناة سما دبي.