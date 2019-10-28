محمد بن زايد: نسعى لإقامة مشـاريع تخدم تطلعاتنا بالتعاون وتعزيز الصداقة بين شعبينا

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والبرازيل.

وقال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «شهدت والرئيس البرازيلي تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلدينا، نسعى إلى إقامة مشاريع مشتركة تخدم تطلعاتنا نحو تنويع التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين شعبينا».

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان ــ في قصر الوطن ــ مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، تبادلها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل، تبادلها علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وإرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، إلى جانب اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة، تبادلها معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والجنرال أوغوستو إلينو، وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي في البرازيل.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان كذلك اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تبادلها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ونظيرتها في البرازيل، تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وإرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير منتجات الدفاع وتجارتها، تبادلها طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وأدمايرو ألمير غارنيير سانتوس، نائب وزير الدفاع البرازيلي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق إماراتي ــ برازيلي للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الإنتاجية لقطاع الدفاع، تبادله أيضاً طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وأدمايرو ألمير غارنيير سانتوس، نائب وزير الدفاع البرازيلي، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل، تبادلها محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسيرجيو ريكارديو، رئيس الوكالة البرازيلية للتصدير.

وحضر مراسم التبادل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية.

واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وعلي راشد قناص الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء.

فيما حضرها من الجانب البرازيلي إرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية، وأونيكس لورنزوني، وزير الأركان، وأوسمار تيرا، وزير المواطنة، وماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات، وأوغوستو إلينو، وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي، وفرناندو لويسليمو سايقريجا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، ورودريجو باتشيكو، عضو مجلس الشيوخ، وسيليو فاريا، كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.