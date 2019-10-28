«الإمارات دبي الوطني» يقدم مزايا حصرية لحاملي «أبشر»

المصدر: دبي - البيان

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، ووزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم تقدم Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بموجبها مجموعة من المزايا الحصرية لمواطني دولة الإمارات في إطار مبادرة «أبشر» التي أطلقتها الوزارة.

مذكرة

ووقّع مذكرة التفاهم كل من هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومحمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة.

وفي إطار الشراكة، ستتعاون Liv. ومبادرة «أبشر» لإطلاق برنامج فريد وحصري لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الخاص.

وتعد Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تركز على مواكبة احتياجات عملائها الشباب من جيل الألفية وما بعده، وأطلقها بنك الإمارات دبي الوطني انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

وتعتبر Liv. واحدة من أسرع البنوك نمواً في الدولة، حيث تضم قاعدة عملائها أكثر من 300 ألف عميل، وتوفر باقةً فريدة من الخدمات المصرفية المميزة التي تلبي أنماط الحياة العصرية عبر الهواتف الذكية بما في ذلك إمكانية فتح حساب فوري دون الحاجة إلى مستندات ورقية، والحسومات والعروض من أشهر العلامات التجارية الشريكة عبر التطبيق.