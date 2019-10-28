12 دبلوماسياً دولياً يشاركون في برنامج «رحلتك في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك 12 دبلوماسياً دولياً رائداً في برنامج الاتصال العالمي «رحلتك في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تنظمه أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتستقطب من خلاله الموظفين المعنيين بملف الإمارات في وزارات خارجية الأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والأوروغواي وأوزبكستان وباكستان والبرازيل وجنوب أفريقيا والغابون وكولومبيا وكينيا، لتعزيز التواصل بينهم والارتقاء بمهاراتهم ومساعدتهم على تنفيذ مهامهم بالشكل الأمثل، فضلاً عن تمكينهم من تعزيز أدائهم من خلال الأنشطة التفاعلية وجلسات مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات.

4 محاور

ويسلط البرنامج، الذي يستمر من 27-31 أكتوبر، الضوء على أربعة محاور رئيسة، وهي: تعزيز العلامة التجارية للدول والقوة الناعمة، وتاريخ الإمارات وثقافتها، والدبلوماسية العامة والثقافية في الإمارات، والسياسة الخارجية الإماراتية. ومن المقرر أيضاً أن يتم عقد ندوة حوارية وتفاعلية ضمن البرنامج حول صناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وسيوفر المنهاج، الذي صُمّم بعناية، للمشاركين بيئة تعليمية تفاعلية وديناميكية تتضمن المحاضرات والتدريب العملي والمناقشات التي ستركز على طرق التعلم القائم على التعاون وإيجاد الحلول للمشكلات. وتتضمن أجندة البرنامج زيارات إلى مواقع ثقافية مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

وقال برناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، خلال إطلاق البرنامج: «السعي المتواصل للتميز والابتكار هو دافع متأصل بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سُعدنا بالترحيب بهؤلاء الدبلوماسيين البارزين في ظل مساعينا المستمرة لتعزيز ونشر المبادئ التي توجه مسيرة الإمارات وقصة نجاحها. يوفر برنامج «رحلتك في الإمارات» منصة مثالية للتدريب الدبلوماسي وتبادل أفضل الممارسات».

وأضاف: «تماشياً مع عام التسامح، نظمنا هذا البرنامج بهدف نشر قيم التسامح وتقبل الآخرين والاحترام المتبادل التي تلتزم بها دولة الإمارات، لنتمكن من رؤية تلك القيم واضحة وجلية في مهام ومناصب المشاركين».

وتسعى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، من خلال برامجها التدريبية، إلى تحضير الدبلوماسيين للتعامل مع فرص المستقبل وتحدياته. وتلتزم الأكاديمية دائماً بتقديم التجارب العلمية والعملية معاً لإلهام قيادات المستقبل وإعدادهم.