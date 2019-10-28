تواصل الفعاليات استعداداً للاحتفال بـ«يوم العلم»

المصدر: دبي - وام

تواصل مبادرة «حماة العلم» فعالياتها للأسبوع الثالث على التوالي استعداداً للاحتفال بـ«يوم العلم»، الذي يلتف فيه الجميع كل عام حول الرمز الوطني الشامخ علم دولة الإمارات العربية المتحدة رمز الفخر والهوية الوطنية والإرث العظيم.

وشهدت أنحاء الدولة العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تم فيها تسليم علم الدولة إلى العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس، إضافة إلى منافذ البيع الخارجية، حيث تم استبدال الأعلام القديمة بأعلام جديدة تكريماً واحتفاء بعلم الدولة، الذي هو فخر أبنائها ورمز وجودهم وعزتهم ومعنى العطاء والأمن والسلام لكل من أقام على أرض الإمارات المباركة دولة الخير والإنسانية.

وخلال الأسابيع الـ 3 تم توزيع 20 ألف علم في مختلف أنحاء الدولة، ضمن حملة العلم التي تقوم بها مؤسسة وطني الإمارات.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات: «إن حملة «حماة العلم» لاقت تفاعلاً وترحيباً كبيرين من كل من تم تسليمهم الأعلام، ليعبروا عن فخرهم واعتزازهم بعلم الدولة الذي يمثل رمز مجد وعزة الوطن».

وقال: «إن سير هذه الفعاليات بهذا الزخم الذي رافقها يمثل بطاقة شكر، يقدمها المواطنون والمقيمون في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوطن وتقديراً وعرفانا للقيادة الحكيمة، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة في تعزيز الوعي بأهمية ورمزية العلم والالتزام القيمي بطرق الحفاظ عليه باعتباره رمز الوطن».