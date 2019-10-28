ملحقية عسكرية للبرازيل بأبوظبي.. والتعاون الدفاعي جزء رئيسي من الأجندة الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت البرازيل إنشاء ملحقية عسكرية لجمهورية البرازيل الاتحادية في أبوظبي، انسجاماً مع إنشاء ملحقية عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لجايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجانبان في البيان مجدداً أن التعاون الدفاعي يظل جزءاً رئيسياً من الأجندة الثنائية، ليس من منظور تجاري فحسب، ولكن أيضاً من أجل بناء الثقة وترسيخها، وتحقيق أفضل الممارسات في هذا المضمار الهام.

وذكر البيان: «بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية خلال جولته الرسمية الأولى إلى المنطقة العربية، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد رافق الضيف وفد رئاسي يضم أعضاء مجلس الوزراء وممثلي الكونغرس وعدداً من رجال الأعمال».

الارتقاء بالعلاقات

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع البيان: «تأتي هذه الزيارة خلال العام الذي تحتفل فيه جمهورية البرازيل الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور 45 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن الصديقين».

وأضاف: «عقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في أبوظبي اجتماعات مع كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية في مجالات الأمن والسلام والاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والرياضة».

كما جرى بحسب البيان التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيئة والدفاع والتجارة والتعاون الجمركي.

ونوه البيان الختامي: «تناول الجانبان خلال اجتماعهما القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال الاختراعات والابتكار، علاوة على التعاون في مكافحة الإرهاب، كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وزاد البيان: «وسلط الجانبان الضوء على التعاون الاقتصادي المتميّز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية وأعربا عن عزمهما على تعزيزه، وأشار الجانبان إلى الاستثمارات المتبادلة الهامة القائمة فعلياً، وحددا مبادرات مشتركة تكتسب أولوية وأهمية كبيرة لتوسيع الشراكات التي تشمل صناديق الاستثمار، في قطاعات رئيسية مثل قطاع الأعمال الزراعية والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والطاقة والدفاع والابتكار والتي تهدف في مجموعها إلى تحقيق المنافع والمصالح المتبادلة التي تعود بالخير على شعبي واقتصاديْ كلا البلدين».

وأشار الجانبان إلى موقع دولة الإمارات كونها ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل، وأكدا عزمهما توسيع الشراكة التجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

جهود

وأكد الجانبان مجدداً أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كونها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية، وشددا على وجه الخصوص على إمكانية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنية التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال الديناميكية لتسهيل وصول المنتجات البرازيلية إلى أسواق الدول الأخـــرى وخاصة في قارة آسيا.

وفي ضوء الجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة المحتملة، حضر الرئيس جايير بولسونارو منتدى الأعمال الإماراتي البرازيلي تحت شعار «خلق فرص الأعمال بين البرازيل والإمارات ومد الجسور إلى آسيا»، والذي عقد يوم 27 أكتوبر 2019 واستقطب أكثر من 300 من كبار ممثلي القطاع التجاري والقطاع الخاص من البلدين لاستكشاف الفرص في مجالات الأغذية والزراعة والاستشارات المالية والرعاية الصحية والإمداد اللوجستي والبنية التحتية والدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعيْ النفط والغاز.

مكافحة الجريمة

أكد الجانبان بحسب البيان استعدادهما لتوطيد وتعميق آفاق التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، والتصدي للإرهاب، وأكدا التزامهما بحماية وتعزيز الحرية الدينية، والعمل على تيسير الحوار والوئام والتسامح بين الأديان، كما جدد القادة تأكيد أهمية تعدد الأطراف والدور الحيوي الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولييْن.

وتحدث البيان: «في ختام زيارة الرئيس بولسونارو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة - وفي ضوء عام التسامح 2019 في الإمارات - قام ضيف البلاد بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، حيث وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الإمارات».

وذكر: «أعرب جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظي بهما والوفد المرافق خلال زيارتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».