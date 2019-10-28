«الإمارات للفضاء» تحصد جائزة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

المصدر: واشنطن - وام

حصدت وكالة الإمارات للفضاء «جائزة التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين» لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تقديرا لجهودها والتزامها بتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع الفضاء، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ /‏ 70 /‏ من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد حالياً في واشنطن.

وتسلم الجائزة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، من الدكتور جان إيف ليغال رئيس «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية»، وماري سنيتش رئيسة لجنة الجائزة، وذلك خلال حفل أقامه الاتحاد على هامش المؤتمر.

وتناول معالي الفلاسي - في كلمة بهذه المناسبة - التزام وكالة الإمارات للفضاء وحرصها على ضمان التنوع في قطاع الفضاء بشكل عام وفريق عمل الوكالة بشكل خاص، حيث تشكل المرأة نسبة 43 في المائة من عدد الموظفين.

من جانبه قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: إننا فخورون بمشاركتنا السنوية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، حيث يعتبر فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات مع أهم المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء وصناع القرار.