750 ألف درهم للفائزين بجائزة القرآن الكريم في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان إطلاق الدورة الثالثة عشرة لجائزة القرآن الكريم، والتي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع للمؤسسة ورصد مبلغ 750 ألف درهم للفائزين بفئات الجائزة المختلفة، كما تم استحداث 6 مسابقات جديدة لتوسيع المشاركة في الجائزة وتشجيع حفظ كتاب الله بين المواطنين والمقيمين في الدولة، وفتح باب التسجيل يوم أمس ويستمر لمدة شهر، وبعدها تجري التصفيات بين المتسابقين ويقام الحفل الختامي للجائزة خلال شهر رمضان المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن الجائزة بفندق سراي عجمان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام المؤسسة: أطلقت جائزة عجمان للقرآن الكريم في عام 2007، وذلك بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين في الإمارة على حفظ كتاب الله. وأوضحت بأن باب التسجيل في الجائزة بدأ أمس، ويستمر لمدة شهر، وبعدها تتم التصفيات بين المتسابقين لاختيار الفائزين وتكريمهم في حفل خلال شهر رمضان المقبل 2020 بمشيئة الله.