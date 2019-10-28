«شؤون الوطني» تطلق موقعها الإلكتروني على النطاق العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق عنوانها الإلكتروني باللغة العربية على شبكة الإنترنت «وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. إمارات»، وذلك في إطار التزامها دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتشجيع استخدامها على نطاق واسع في شتى المجالات.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني على النطاق الوطني والعربي «دوت إمارات» خطوة إضافية تجسد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام فئات المجتمع للوصول إلى موقعها الإلكتروني بكل سهولة ويسر عبر كتابة عنوانها باللغة العربية، وذلك بعدما كان مقتصراً على الحروف الإنجليزية.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن تشجيع استخدام اللغة العربية باعتبارها من أهم الأدوات في المحافظة على هويتنا الوطنية، ونقل قيمنا الإنسانية وإنجازاتنا الحضارية هو من قائمة أولويات القيادة الرشيدة، وضمن توجهات حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية في العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً للامتياز في اللغة العربية».

وأضاف:«إطلاق الموقع باللغة العربية يؤكد التزامنا تحفيز أفراد المجتمع على استخدامها على نطاق واسع».